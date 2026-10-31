哈斯车队在墨西哥的墨西哥城大奖赛周末剩余时间内，用日本储备车手平川亮替换了法国车手埃斯特班·奥康。奥康参加了周五的练习赛，但车队周六表示，平川亮将在周六和周日驾驶赛车，BBC Sport报道。

替换至周末结束

哈斯没有说明作出该决定的原因。车队代表表示，此次替换与奥康生病无关。这名法国车手将在本赛季结束后离开哈斯。

在车队作出决定前的周五第二次练习赛期间，奥康与其比赛工程师劳拉·穆勒就用于模拟比赛赛段的轮胎选择发生了争执。穆勒表示，车队将换用中性胎，因为奥康的队友奥利弗·贝尔曼使用软胎的测试并不十分成功。奥康坚持使用软胎。哈斯没有评论替换车手是否与这一事件有关。

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平川亮的首秀

平川亮在墨西哥城的参赛将成为这名32岁日本车手的一级方程式大奖赛首秀。周五，他已在第一次练习赛中驾驶了奥康的赛车。平川亮效力丰田期间曾两次赢得世界耐力锦标赛冠军；丰田是哈斯的技术合作伙伴和冠名赞助商。

明年，奥康在哈斯的位置预计将由巴西新秀拉斐尔·卡马拉接替，后者是法拉利车手发展计划成员。

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