Хаас замінив Окона на Хіракаву до кінця вікенду Гран-прі Мехіко — BBC Sport

Команда Haas замінила французького пілота Естебана Окона на японського резервіста Рьо Хіракаву до кінця вікенду Гран-прі Мехіко в Мексиці. Окон брав участь у п’ятничних тренуваннях, однак у суботу команда повідомила, що Хіракава керуватиме болідом у суботу та неділю, повідомляє BBC Sport.

Заміна до кінця вікенду

У Haas не уточнили причин рішення. Представник команди заявив, що заміна не пов’язана із хворобою Окона. Французький гонщик залишить Haas після завершення нинішнього сезону.

Перед рішенням команди під час другої п’ятничної практики між Оконом та його гоночною інженеркою Лаурою Мюллер виникла суперечка щодо вибору шин для імітації гоночного відрізка. Мюллер повідомила, що команда переходить на шини середньої жорсткості, оскільки заїзд напарника Окона Олівера Бермана на м’яких шинах був не надто вдалим. Окон наполягав на використанні м’якого комплекту. Haas не коментувала, чи пов’язана заміна пілота з цим епізодом.

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Дебют Хіракави

Виступ Рьо Хіракави в Мехіко стане для 32-річного японця дебютом у Гран-прі Формули-1. У п’ятницю він уже працював за кермом боліда Окона в першій практиці. Хіракава двічі вигравав чемпіонат світу з перегонів на витривалість у складі Toyota, яка є технічним партнером і титульним спонсором Haas.

Наступного року Окона в Haas має замінити бразильський новачок Рафаел Камара, який входить до програми розвитку пілотів Ferrari.

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