Polski napastnik Krzysztof Piątek strzelił gola i zaliczył asystę w meczu ligi katarskiej, w którym Al-Duhail pokonał Al-Wakrah 3:1. Jak informuje Interia Sport, 32-letni napastnik zdobył drugą bramkę w obecnym sezonie.

Gol w pierwszej połowie

Al-Duhail otworzył wynik w 14. minucie. Piątek otrzymał podanie w polu karnym i oddał celny, mocny strzał. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:1, a Polak asystował również przy golu Sekou Yansane, który zdobył trzecią bramkę dla swojej drużyny.

Po ośmiu kolejkach Al-Duhail ma 18 punktów i zajmuje trzecie miejsce w tabeli. Zespół zgromadził tyle samo punktów co lider Al-Sadd oraz zajmujący drugie miejsce Al-Rayyan.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Powrót do meczów ligowych

Na początku sezonu Piątek nie był uwzględniany w kadrze na mecze ligowe z powodu zmian w przepisach ligi katarskiej, które ograniczyły liczbę zagranicznych piłkarzy na boisku. W tym okresie grał wyłącznie w rozgrywkach pucharowych.

W październiku napastnik wrócił do składu na spotkania ligowe. W pierwszym meczu po tym powrocie, przeciwko Al-Shamal, również zanotował gola i asystę, a Al-Duhail wygrał wówczas 4:0.

Według publikacji, od czasu powołania Jana Urbana na stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski Piątek rozegrał dwa mecze w kadrze narodowej. Kolejny skład reprezentacji na listopadowe mecze Ligi Narodów ma zostać ogłoszony 6 listopada.

Czytaj nas na