Польский форвард Кшиштоф Пёнтек забил мяч и отдал результативную передачу в матче чемпионата Катара, в котором «Аль-Духаиль» обыграл «Аль-Вакру» со счётом 3:1. Как сообщает Interia Sport, 32-летний нападающий отметился вторым голом в нынешнем сезоне.

Гол в первом тайме

«Аль-Духаиль» открыл счёт на 14-й минуте. Пёнтек получил передачу в пределах штрафной площади и нанёс точный сильный удар. Встреча завершилась со счётом 3:1, а поляк также ассистировал Секу Янсане, забившему третий мяч своей команды.

После восьми туров у «Аль-Духаиля» 18 очков, и он занимает третье место в таблице. Команда набрала столько же очков, сколько лидер «Аль-Садд» и идущий вторым «Аль-Райян».

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Возвращение к матчам чемпионата

В начале сезона Пёнтек не попадал в заявку на матчи чемпионата из-за изменений в правилах катарской лиги, ограничивших количество иностранных футболистов на поле. В этот период он играл только в кубковых соревнованиях.

В октябре нападающий вернулся в состав на матчи лиги. В первой игре после этого против «Аль-Шамаля» он также записал на свой счёт гол и ассист, а «Аль-Духаиль» тогда победил 4:0.

По данным издания, с момента назначения Яна Урбана главным тренером сборной Польши Пёнтек провёл за национальную команду два матча. Следующий состав сборной на ноябрьские игры Лиги наций должны объявить 6 ноября.

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