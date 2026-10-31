Reprezentacja Australii w rugby league pokonała Wyspy Cooka 66:6 w Townsville w Australii i objęła prowadzenie w grupie A Pucharu Świata. Jak podaje The Guardian, kluczową postacią meczu był Reece Walsh: zdobył jedną próbę, zanotował pięć asyst i uczestniczył w jeszcze jednej punktowanej akcji.

Trzy próby od dwóch skrzydłowych

Tom Trbojevic i Jack Bostock skompletowali po hat-tricku. Dla Trbojevicia był to drugi z rzędu mecz z trzema próbami. Po jednej próbie zdobyli także Tino Fa’asuamaleaui, Kotoni Staggs, Jacob Preston i Harry Grant.

Australijczycy otworzyli wynik po tym, jak skrzydłowy Wysp Cooka Cameron Brown nie zdołał utrzymać pierwszego kopnięcia rywali. Walsh podał do Bostocka, który zdobył próbę w rogu boiska. Wkrótce Wyspy Cooka wyszły na prowadzenie po wykorzystanej próbie młynarza Rua Ngatikaury, jednak Australia później odzyskała prowadzenie i zakończyła pierwszą połowę wynikiem 28:6.

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Błędy przed półfinałem

W drugiej połowie Australijczycy zdobyli sześć prób w ciągu pierwszych 20 minut i faktycznie rozstrzygnęli losy spotkania. Jednocześnie zespół popełnił 15 błędów. Walsh w drugiej części meczu zgłaszał problemy z kostką i barkiem, a Trbojevic oraz Cam Munster doznali drobnych problemów z kostką, lecz obaj kontynuowali grę.

Rozgrywający Canberry Ethan Strange po raz pierwszy zagrał dla Australii w drugiej połowie. W półfinale w przyszłym tygodniu Australijczycy zmierzą się ze zwycięzcą starcia Samoa z Tongą.

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