W Christchurch w Nowej Zelandii 24-letnia Kaipo Olsen-Baker, grająca na pozycji numer osiem w reprezentacji Nowej Zelandii w rugby, została uznana za najlepszą zawodniczkę roku według World Rugby. Poinformował o tym BBC Sport.

Nagroda World Rugby

Olsen-Baker wyprzedziła w walce o nagrodę Kanadyjkę Dalikę Menin, a także reprezentantki Anglii Megan Jones i Zoe Harrison. Rugbystka była jedną z kluczowych zawodniczek Black Ferns, które w tym roku wygrały Pacific Four Series. W turnieju występują także reprezentacje Kanady, Australii i USA.

Pod wodzą nowej trenerki głównej Whitney Hansen nowozelandzka drużyna poniosła w tym roku tylko jedną porażkę — we wrześniu uległa Anglii 19:26.

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Kolejna nagroda dla Nowej Zelandii

Nagrodę World Rugby dla objawienia roku otrzymała skrzydłowa młyna reprezentacji Nowej Zelandii Eleanor-Plum King. W swoim debiutanckim sezonie w Black Ferns 22-letnia sportsmenka zdobyła trzy przyłożenia w meczach testowych.

Przewodniczący World Rugby Brett Robinson oświadczył, że Olsen-Baker prezentowała regularność i znaczący wpływ przez cały 2026 rok, a King wywarła zauważalne wrażenie w swoim pierwszym roku na poziomie międzynarodowym. Zaznaczył również, że uhonorowanie obu sportsmenek przed własnymi kibicami w Christchurch uczyniło wydarzenie wyjątkowym.

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