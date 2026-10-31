В Крайстчерче, Новая Зеландия, 24-летняя Каипо Олсен-Бейкер, играющая на позиции восьмого номера в сборной Новой Зеландии по регби, стала лучшей игроком года по версии World Rugby. Об этом сообщает BBC Sport.

Награда World Rugby

Олсен-Бейкер опередила в борьбе за награду канадку Далику Менин, а также представительниц Англии Меган Джонс и Зои Харрисон. Регбистка была одной из ключевых игроков Black Ferns, которые в этом году выиграли Pacific Four Series. В турнире также выступают сборные Канады, Австралии и США.

Под руководством нового главного тренера Уитни Хансен новозеландская команда в этом году потерпела лишь одно поражение — в сентябре она уступила Англии со счетом 19:26.

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Еще одна награда для Новой Зеландии

Награду World Rugby «Прорыв года» получила фланкер сборной Новой Зеландии Элинор-Плам Кинг. В своем дебютном сезоне за Black Ferns 22-летняя спортсменка занесла три попытки в тестовых матчах.

Председатель World Rugby Бретт Робинсон заявил, что Олсен-Бейкер демонстрировала стабильность и значительное влияние на протяжении 2026 года, а Кинг произвела заметное впечатление в свой первый год на международном уровне. Он также отметил, что признание обеих спортсменок перед домашними болельщиками в Крайстчерче сделало событие особенным.

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