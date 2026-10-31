W Płocku Wisła Płock zremisowała 2:2 z Piastem Gliwice w meczu 13. kolejki polskiej Ekstraklasy. Gospodarze przegrywali 0:2 po pierwszej połowie, jednak po przerwie odrobili straty. O przebiegu spotkania informuje Interia Sport.

Piast strzelił dwa gole przed przerwą

Goście otworzyli wynik w 24. minucie. Andreas Katsantonis wykorzystał błąd Kamińskiego i trafił z bliskiej odległości. Przed przerwą Piast kontrolował grę, a w 37. minucie Oskar Lesniak podwoił prowadzenie zespołu.

Przed przerwą Wisła nie oddała ani jednego celnego strzału. Jednocześnie Piast miał okazję powiększyć przewagę, ale Ivan Lima nie wykorzystał swojej szansy.

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Gospodarze wyrównali

Druga połowa rozpoczęła się dla zespołu z Płocka skutecznie: już w 46. minucie Olaf Kobacki zmniejszył stratę. Po 15 minutach opuścił boisko.

W 64. minucie Sekulski po podaniu Silvy wyrównał wynik. Później żadna z drużyn już nie strzeliła gola. Według statystyk meczu Wisła oddała 21 strzałów wobec 17 Piasta, jednak ustępowała rywalom w posiadaniu piłki — 45% do 55%.

Po tym remisie Wisła Płock ma 15 punktów w 12 meczach i zajmuje 12. miejsce w Ekstraklasie. Piast jest na piątej pozycji. W następnej kolejce zespół z Płocka zagra na wyjeździe z Motorem Lublin, a klub z Gliwic zmierzy się we Wrocławiu ze Śląskiem.

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