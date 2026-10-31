В Плоцке, Польша, «Висла Плоцк» сыграла вничью 2:2 с «Пястом» из Гливице в матче 13-го тура польской Экстракласы. Хозяева проигрывали 0:2 после первого тайма, однако после перерыва отыгрались. О ходе встречи сообщает Interia Sport.

«Пяст» забил дважды до перерыва

Гости открыли счет на 24-й минуте. Андреас Кацантонис воспользовался ошибкой Каминьского и отличился ударом с близкого расстояния. До перерыва «Пяст» контролировал игру, а на 37-й минуте Оскар Лесняк удвоил преимущество команды.

До перерыва «Висла» не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника. В то же время «Пяст» имел возможность увеличить отрыв, но Иван Лима не реализовал свой момент.

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Хозяева сравняли счет

Второй тайм начался для команды из Плоцка результативно: уже на 46-й минуте Олаф Кобацки сократил отставание. Через 15 минут он покинул поле.

На 64-й минуте Секульский после передачи Силвы сравнял счет. В дальнейшем команды больше не забивали. Согласно статистике матча, «Висла» нанесла 21 удар против 17 у «Пяста», однако уступила во владении мячом — 45% против 55%.

После этой ничьей «Висла Плоцк» имеет 15 очков в 12 матчах и занимает 12-е место в Экстракласе. «Пяст» находится на пятой позиции. В следующем туре команда из Плоцка сыграет на выезде с люблинским «Мотором», а клуб из Гливице встретится во Вроцлаве со «Шлёнском».

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