В Италии голкипер «Болоньи» Лукаш Скорупский отразил пенальти в матче 10-го тура Серии A против «Монцы». «Болонья» победила со счётом 2:1, а решающий сейв произошёл на 81-й минуте игры.

Пенальти на 81-й минуте

При счёте 2:1 в пользу «Болоньи» «Монца» получила право на одиннадцатиметровый удар. К мячу подошёл нападающий Патрик Кутроне. Он пробил сильно, но на удобной для голкипера высоте, поэтому Скорупский отразил удар.

Как сообщает Interia Sport, это 16-й отражённый пенальти в карьере польского голкипера. Источник отмечает, что без этого вмешательства «Болонья» не смогла бы сохранить победный счёт.

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Контекст в сборной Польши

В начале сезона 2026/2027 Скорупский не получил вызов на сентябрьско-октябрьский сбор сборной Польши. Interia Sport связывает это со слабым стартом голкипера в сезоне. В четырёх матчах сборной в этот период главный тренер Ян Урбан выпускал Марцина Булку.

Издание пишет, что последние выступления Скорупского стали лучше. Матч с «Монцей» стал для голкипера ещё одним сигналом перед объявлением состава сборной Польши на ноябрьский сбор.

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