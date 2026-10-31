We Włoszech bramkarz Bologni Łukasz Skorupski obronił rzut karny w meczu 10. kolejki Serie A przeciwko Monzy. Bologna wygrała 2:1, a decydująca interwencja nastąpiła w 81. minucie spotkania.

Rzut karny w 81. minucie

Przy wyniku 2:1 dla Bologni Monza otrzymała prawo do wykonania rzutu karnego. Do piłki podszedł napastnik Patrick Cutrone. Uderzył mocno, ale na wygodnej dla bramkarza wysokości, dlatego Skorupski obronił strzał.

Jak informuje Interia Sport, był to 16. obroniony rzut karny w karierze polskiego bramkarza. Źródło zaznacza, że bez tej interwencji Bologna nie zdołałaby utrzymać zwycięskiego wyniku.

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Kontekst w reprezentacji Polski

Na początku sezonu 2026/2027 Skorupski nie otrzymał powołania na wrześniowo-październikowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Interia Sport wiąże to ze słabym początkiem sezonu w wykonaniu bramkarza. W czterech meczach reprezentacji w tym okresie selekcjoner Jan Urban wystawiał Marcina Bułkę.

Portal pisze, że ostatnie występy Skorupskiego stały się lepsze. Mecz z Monzą był dla bramkarza kolejnym sygnałem przed ogłoszeniem składu reprezentacji Polski na listopadowe zgrupowanie.

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