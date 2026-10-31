在波兰普沃茨克，普沃茨克维斯瓦在波兰足球超级联赛第13轮比赛中以2:2战平格利维采皮亚斯特。主队上半场以0:2落后，但在中场休息后追平比分。Interia Sport报道了比赛进程。

皮亚斯特在中场休息前攻入两球

客队在第24分钟首开纪录。安德烈亚斯·卡赞托尼斯利用卡明斯基的失误，在近距离射门得分。中场休息前，皮亚斯特掌控了比赛，第37分钟奥斯卡·莱斯尼亚克将球队的领先优势扩大为两球。

中场休息前，维斯瓦没有一次射门命中目标。与此同时，皮亚斯特有机会扩大领先优势，但伊万·利马未能把握住机会。

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主队扳平比分

下半场对普沃茨克队来说开局颇有成效：第46分钟，奥拉夫·科巴茨基便缩小了分差。15分钟后，他离场。

第64分钟，塞库尔斯基接到席尔瓦的传球后扳平比分。此后两队均未再进球。根据比赛统计，维斯瓦有21次射门，皮亚斯特有17次，但维斯瓦在控球率上落后——45%对55%。

这场平局后，普沃茨克维斯瓦在12场比赛中积15分，排名波兰足球超级联赛第12位。皮亚斯特排名第五。下一轮，普沃茨克队将客场对阵卢布林汽车队，而格利维采俱乐部将在弗罗茨瓦夫与弗罗茨瓦夫西里西亚队交锋。

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