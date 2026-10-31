Вісла Плоцьк відіграла два м’ячі у матчі з П’ястом — Interia Sport

У Плоцьку, Польща, «Вісла Плоцьк» зіграла внічию 2:2 із «П'ястом» із Глівіце в матчі 13-го туру польської Екстракляси. Господарі програвали 0:2 після першого тайму, однак після перерви відігралися. Про перебіг зустрічі повідомляє Interia Sport.

П'яст забив двічі до перерви

Гості відкрили рахунок на 24-й хвилині. Андреас Кацантонис скористався помилкою Камінського та відзначився ударом із близької відстані. До перерви «П'яст» контролював гру, а на 37-й хвилині Оскар Лесьняк подвоїв перевагу команди.

До перерви «Вісла» не завдала жодного удару в площину воріт суперника. Водночас «П'яст» мав можливість збільшити відрив, але Іван Ліма не реалізував свій момент.

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Господарі зрівняли рахунок

Другий тайм почався для команди з Плоцька результативно: вже на 46-й хвилині Олаф Кобацкі скоротив відставання. Через 15 хвилин він залишив поле.

На 64-й хвилині Секульський після передачі Сілви зрівняв рахунок. Надалі команди більше не забивали. За статистикою матчу, «Вісла» завдала 21 удару проти 17 у «П'яста», однак за володінням м’ячем поступилася — 45% проти 55%.

Після цієї нічиєї «Вісла Плоцьк» має 15 очок у 12 матчах і посідає 12-те місце в Екстраклясі. «П'яст» перебуває на п’ятій позиції. У наступному турі команда з Плоцька зіграє на виїзді з «Мотором» із Любліна, а клуб із Глівіце зустрінеться у Вроцлаві зі «Шльонськом».

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