Coventry 31 października pokonało Sunderland 3:1 w meczu Premier League na Coventry Building Society Arena i opuściło strefę spadkową. Dla zespołu Franka Lamparda było to trzecie zwycięstwo w lidze w tym sezonie, informuje Sky Sports.

Trzy gole gospodarzy

Wynik w 17. minucie otworzył Tatsuhiro Sakamoto, zdobywając swojego pierwszego gola w Premier League strzałem zza pola karnego. Przed przerwą przewagę gospodarzy podwyższył Taiwo Awoniyi: odebrał piłkę Luke'owi O'Nienowi, wszedł w pole karne i trafił do siatki. Był to jego pierwszy gol w lidze od transferu do klubu latem.

W 52. minucie Jack Rudoni zdobył trzecią bramkę dla Coventry. Jego strzał zza pola karnego po rykoszecie od Omara Alderete zmienił tor lotu piłki i nie dał szans bramkarzowi Robinowi Roefsowi.

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Rzut karny nie zmienił wyniku

Sunderland zmniejszył stratę w 67. minucie, gdy Enzo Le Fée wykorzystał rzut karny podyktowany po zagraniu ręką Ethana Pinnocka w polu karnym. Był to pierwszy gol zespołu w Premier League od 20 września. W doliczonym czasie gry Alderete otrzymał drugą żółtą kartkę, pozostawiając gości w osłabieniu.

Po porażce zespół Régisa Le Brisa pozostaje na ostatnim miejscu w tabeli. Coventry wyszło z trójki najsłabszych drużyn, wyprzedzając między innymi Manchester United.

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