Reprezentacja RPA w krykiecie pokonała Australię w trzecim meczu testowym w Kapsztadzie różnicą 176 runów i wygrała serię. W ostatnim dniu meczu Australijczycy potrzebowali 288 runów do zwycięstwa, jednak zakończyli drugą rundę z dorobkiem 111 runów, informuje BBC Sport.

Australia straciła siedem wicketów przed przerwą obiadową

Kagiso Rabada wyeliminował dwóch australijskich zawodników już w pierwszym overze ostatniego dnia, a później zmusił Travisa Heada do zagrania piłki do slipu. Ten wicket uczynił Rabadę najszybszym bowlerem, który osiągnął 350 wicketów w krykiecie testowym.

Australia miała wynik 60/7 do przerwy obiadowej. Josh Inglis odpadł po run-oucie, gdy Cameron Green wezwał go do przebiegnięcia runu. Spinner Simon Harmer wyeliminował również Alexa Careya i Coopera Connolly'ego. Po południu Australijczycy faktycznie zrezygnowali z próby zwycięstwa: kapitan Pat Cummins zagrał 40 piłek, zanim zdobył pierwszego runa.

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Krytyka Davida Warnera

Były otwierający Australii David Warner, który zakończył karierę testową w styczniu 2024 roku, ostro skrytykował grę byłej drużyny na antenie Fox Sports. Według niego występ Australijczyków był straszny, haniebny i nieaustralijski, a baterzy zawodzili bowlerów przez całą serię.

Harmer zakończył mecz z najlepszymi wynikami w karierze — sześć wicketów za 16 runów. Najwięcej runów w drugiej rundzie Australii zdobył Nathan Lyon, który pozostał niewyeliminowany z 33 runami. Zwycięstwo RPA przywróciło drużynę na pierwsze miejsce światowego rankingu.

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