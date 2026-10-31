ПАР перемогла Австралію в Кейптауні та виграла тестову серію — BBC Sport

Збірна ПАР з крикету перемогла Австралію у третьому тестовому матчі в Кейптауні з різницею у 176 ранів і здобула перемогу в серії. У заключний день матчу австралійці мали набрати 288 ранів для перемоги, однак завершили другу подачу зі 111 ранами, повідомляє BBC Sport.

Австралія втратила сім вікетів до обіду

Кагісо Рабада вибив двох австралійських гравців уже в першому овері фінального дня, а згодом змусив Тревіса Хеда зіграти м'яч у сліп. Цей вікет зробив Рабаду найшвидшим боулером, який дістався позначки у 350 вікетів у тестовому крикеті.

Австралія опинилася на позначці 60/7 до обідньої перерви. Джош Інгліс вибув після ран-ауту, коли Кемерон Грін покликав його на пробіжку. Спінер Саймон Гармер також вибив Алекса Кері та Купера Конноллі. У другій половині дня австралійці фактично відмовилися від спроби перемогти: капітан Пет Каммінс зіграв 40 м'ячів, перш ніж набрати перший ран.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Критика Девіда Ворнера

Колишній відкривач Австралії Девід Ворнер, який завершив тестову кар'єру у січні 2024 року, різко розкритикував гру колишньої команди в ефірі Fox Sports. За його словами, виступ австралійців був жахливим, ганебним і неавстралійським, а батери підвели боулерів упродовж усієї серії.

Гармер завершив матч із найкращими показниками у своїй кар'єрі — шість вікетів за 16 ранів. Найрезультативнішим у другій подачі Австралії став Нейтан Лайон, який залишився не вибитим із 33 ранами. Перемога ПАР повернула команду на перше місце світового рейтингу.

Читай нас у