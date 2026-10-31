南非板球队在开普敦举行的第三场测试赛中以176分击败澳大利亚，并赢得系列赛。比赛最后一天，澳大利亚需要得到288分才能获胜，但他们的第二局以111分结束，BBC体育报道。

澳大利亚在午餐前失去七个三柱门

卡吉索·拉巴达在最后一天的首个回合就淘汰了两名澳大利亚球员，随后迫使特拉维斯·海德将球打向滑手位置。这一三柱门使拉巴达成为在测试板球中最快达到350个三柱门的投球手。

午餐休息前，澳大利亚的比分为60/7。乔什·英格利斯在卡梅伦·格林叫他跑分后因跑杀出局。旋转投球手西蒙·哈默尔还淘汰了亚历克斯·凯里和库珀·康诺利。下午，澳大利亚实际上放弃了争胜：队长帕特·康明斯面对40个球后才得到自己的第一个分数。

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大卫·华纳的批评

已于2024年1月结束测试赛生涯的澳大利亚前开场击球手大卫·华纳在福克斯体育节目中严厉批评了老东家的表现。他表示，澳大利亚队的表现糟糕、可耻且不具澳大利亚精神，击球手在整个系列赛中辜负了投球手。

哈默尔以职业生涯最佳数据结束比赛——16分取得6个三柱门。澳大利亚第二局得分最高的是内森·里昂，他以33分未出局。南非的胜利使该队重返世界排名第一。

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