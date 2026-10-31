Сборная ЮАР по крикету победила Австралию в третьем тестовом матче в Кейптауне с разницей в 176 ранов и выиграла серию. В заключительный день матча австралийцам нужно было набрать 288 ранов для победы, однако они завершили вторую подачу со 111 ранами, сообщает BBC Sport.

Австралия потеряла семь викетов до обеда

Кагисо Рабада выбил двух австралийских игроков уже в первом овере финального дня, а позднее заставил Тревиса Хэда сыграть мяч в слип. Этот викет сделал Рабаду самым быстрым боулером, достигшим отметки в 350 викетов в тестовом крикете.

К обеденному перерыву Австралия находилась на отметке 60/7. Джош Инглис выбыл после ран-аута, когда Кэмерон Грин позвал его на пробежку. Спиннер Саймон Хармер также выбил Алекса Кэри и Купера Коннолли. Во второй половине дня австралийцы фактически отказались от попытки победить: капитан Пэт Камминс сыграл 40 мячей, прежде чем набрать первый ран.

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Критика Дэвида Уорнера

Бывший открывающий Австралии Дэвид Уорнер, завершивший тестовую карьеру в январе 2024 года, резко раскритиковал игру бывшей команды в эфире Fox Sports. По его словам, выступление австралийцев было ужасным, позорным и неавстралийским, а баттеры подводили боулеров на протяжении всей серии.

Хармер завершил матч с лучшими показателями в своей карьере — шесть викетов за 16 ранов. Самым результативным во второй подаче Австралии стал Нейтан Лайон, оставшийся не выбитым с 33 ранами. Победа ЮАР вернула команду на первое место мирового рейтинга.

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