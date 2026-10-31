Сборная Пакистана по крикету победила Шри-Ланку в финале трисерии ODI в Лахоре, успешно преследуя цель в 326 ранов. На стадионе «Гаддафи» хозяева набрали 327 ранов при семи викетах за 48,3 овера и выиграли с преимуществом в три викета, имея девять мячей в запасе. Об этом сообщает Dawn.

Шри-Ланка, которая била первой, завершила иннингс с результатом 325 ранов при восьми викетах. Каминду Мендис набрал 131 ран со 128 мячей, а Паван Ратнаяке — 77 с 65. Их партнерство за третий викет принесло 146 ранов. В заключительных десяти оверах ланкийская команда потеряла шесть викетов и набрала 70 ранов.

Сентури Замана

Погоня Пакистана началась неудачно: Мааз Садакат выбыл, набрав пять ранов, а Бабар Азам покинул поле без набранных ранов после пяти мячей. При счете 22 при двух викетах иннингс стабилизировали Фахар Заман и Саад Баиг, набравшие 149 ранов в партнерстве.

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Заман оформил 127 ранов с 99 мячей, выбив 11 четверок и шесть шестерок. Это стало его 12-м сентури в матчах ODI. Баиг набрал 74 рана с 75 мячей и оформил первое полусентури в карьере.

Решающий рывок Минхаса

После выбытия Замана Пакистан имел 220 ранов при четырех викетах и нуждался еще в 106 ранах с 96 мячей. Арафат Минхас вышел при счете 230 при пяти викетах и набрал 61 ран с 31 мяча, включая три четверки и четыре шестерки. Его партнером в завершающей части погони был Хасан Наваз.

Минхас выбыл в 48-м овере, после чего Асита Фернандо первым же мячом вывел из игры Фахима Ашрафа. Однако Наваз сравнял счет, а капитан Пакистана Шахин Шах Африди завершил матч шестеркой в 49-м овере. Это первый титул Пакистана в трисерии ODI со времен Kitply Cup в Дакке, где команда победила Индию в финале.

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