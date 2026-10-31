巴基斯坦板球队在拉合尔举行的ODI三角系列赛决赛中击败斯里兰卡，成功追至326分的目标。在卡扎菲体育场，主队在48.3个回合内取得327分、失去7个三柱门，以3个三柱门优势获胜，并剩余9个球。据《黎明报》报道。

率先击球的斯里兰卡以325分、失去8个三柱门结束本局。卡明杜·门迪斯在128个球中得到131分，帕万·拉特纳亚克在65个球中得到77分。两人在第三个三柱门的搭档贡献了146分。在最后10个回合中，斯里兰卡队失去6个三柱门，得到70分。

扎曼的百分

巴基斯坦的追分开局不利：马兹·萨达卡特得到5分后出局，巴巴尔·阿扎姆面对5个球未得分便离场。在22分、失去2个三柱门时，法哈尔·扎曼和萨阿德·拜格以149分的搭档稳定了局面。

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扎曼在99个球中得到127分，击出11个四分和6个六分。这是他在ODI比赛中的第12个百分。拜格在75个球中得到74分，并取得职业生涯首个半百分。

明哈斯的决定性冲刺

扎曼出局后，巴基斯坦取得220分、失去4个三柱门，还需要在96个球内再得106分。阿拉法特·明哈斯在230分、失去5个三柱门时上场，在31个球中得到61分，包括3个四分和4个六分。在追分的最后阶段，他的搭档是哈桑·纳瓦兹。

明哈斯在第48个回合出局，随后阿西塔·费尔南多用第一个球就让法希姆·阿什拉夫出局。不过，纳瓦兹追平了比分，巴基斯坦队长沙欣·沙阿·阿弗里迪在第49个回合以一个六分结束比赛。这是巴基斯坦自达卡Kitply Cup以来首次赢得ODI三角系列赛冠军，当时该队在决赛中击败了印度。

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