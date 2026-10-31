Reprezentacja Pakistanu w krykiecie pokonała Sri Lankę w finale trójserii ODI w Lahaurze, skutecznie goniąc cel 326 runów. Na stadionie Gaddafi gospodarze zdobyli 327 runów przy siedmiu wicketach w 48,3 overach i wygrali trzema wicketami, mając dziewięć piłek w zapasie. Poinformował o tym Dawn.

Sri Lanka, która rozpoczynała odbijanie, zakończyła innings z wynikiem 325 runów przy ośmiu wicketach. Kamindu Mendis zdobył 131 runów ze 128 piłek, a Pawan Rathnayake — 77 z 65. Ich partnerstwo przy trzecim wicketcie przyniosło 146 runów. W końcowych dziesięciu overach lankijska drużyna straciła sześć wicketów i zdobyła 70 runów.

Century Zamana

Pogoń Pakistanu zaczęła się nieudanie: Maaz Sadaqat odpadł po zdobyciu pięciu runów, a Babar Azam opuścił boisko bez zdobytego runa po pięciu piłkach. Przy wyniku 22 przy dwóch wicketach innings ustabilizowali Fakhar Zaman i Saad Baig, którzy zdobyli 149 runów w partnerstwie.

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Zaman zdobył 127 runów z 99 piłek, zaliczając 11 czwórek i sześć szóstek. Było to jego 12. century w meczach ODI. Baig zdobył 74 runy z 75 piłek i zaliczył pierwsze half-century w karierze.

Decydujący zryw Minhasa

Po odpadnięciu Zamana Pakistan miał 220 runów przy czterech wicketach i potrzebował jeszcze 106 runów z 96 piłek. Arafat Minhas wszedł przy wyniku 230 przy pięciu wicketach i zdobył 61 runów z 31 piłek, w tym trzy czwórki i cztery szóstki. Jego partnerem w końcowej części pogoni był Hasan Nawaz.

Minhas odpadł w 48. overze, po czym Asitha Fernando pierwszą piłką wyeliminował Faheema Ashrafa. Nawaz doprowadził jednak do remisu, a kapitan Pakistanu Shaheen Shah Afridi zakończył mecz szóstką w 49. overze. To pierwszy tytuł Pakistanu w trójserii ODI od czasu Kitply Cup w Dhace, gdzie zespół pokonał Indie w finale.

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