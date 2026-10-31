Пакистан переміг Шрі-Ланку у фіналі трисерії, наздогнавши 326 ранів — Dawn

Збірна Пакистану з крикету перемогла Шрі-Ланку у фіналі трисерії ODI в Лахорі, успішно переслідуючи ціль у 326 ранів. На стадіоні «Гаддафі» господарі набрали 327 ранів за сім вікетів у 48,3 овера та виграли з перевагою у три вікети, маючи дев’ять м’ячів у запасі. Про це повідомляє Dawn.

Шрі-Ланка, яка першою била, завершила інінгс із результатом 325 ранів за вісім вікетів. Камінду Мендіс набрав 131 ран зі 128 м’ячів, а Паван Ратнаяке — 77 із 65. Їхнє партнерство за третій вікет принесло 146 ранів. У заключних десяти оверах ланкійська команда втратила шість вікетів і набрала 70 ранів.

Століття Замана

Погоня Пакистану почалася невдало: Мааз Садакат вибув, набравши п’ять ранів, а Бабар Азам залишив поле без набраних ранів після п’яти м’ячів. За рахунку 22 за два вікети інінгс стабілізували Фахар Заман і Саад Баїг, які набрали 149 ранів у партнерстві.

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Заман оформив 127 ранів із 99 м’ячів, вибивши 11 четвірок і шість шісток. Це стало його 12-м століттям у матчах ODI. Баїг набрав 74 рани з 75 м’ячів і оформив перше півстоліття в кар’єрі.

Вирішальний ривок Мінхаса

Після вибуття Замана Пакистан мав 220 ранів за чотири вікети та потребував ще 106 ранів за 96 м’ячів. Арафат Мінхас вийшов за рахунку 230 за п’ять вікетів і набрав 61 ран із 31 м’яча, зокрема три четвірки та чотири шістки. У завершальній частині погоні його партнером був Хасан Наваз.

Мінхас вибув у 48-му овері, після чого Асіта Фернандо першим же м’ячем вивів із гри Фахіма Ашрафа. Утім Наваз зрівняв рахунок, а капітан Пакистану Шахін Шах Афріді завершив матч шісткою у 49-му овері. Це перший титул Пакистану в трисерії ODI з часів Kitply Cup у Дакці, де команда перемогла Індію у фіналі.

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