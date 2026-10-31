Аргентинская футбольная ассоциация (АФА) объявила новый формат чемпионата страны по футболу на сезон 2027 года. Высший дивизион сохранит 30 команд: предложение сократить число участников до 20 клубов было отклонено, сообщает Buenos Aires Times.

Новый формат сезона

Турниры Апертура и Клаусура сохранятся, однако клубы больше не будут играть в двух группах по 15 команд. Вместо этого все участники встретятся друг с другом: запланированы 29 туров, а также отдельный игровой день для дерби.

В Апертуре после регулярной части, которая завершится 15-м туром, 16 лучших команд таблицы сыграют плей-офф за титул. Клаусура начнется во второй половине года с 16-го тура. Очки, набранные в Апертуре, в этот турнир не перенесут, а после 30-го тура также состоится плей-офф.

Три чемпиона и вопрос вылета

По итогам сезона в Аргентине определят трех чемпионов: победителей Апертуры и Клаусуры, а также команду, которая возглавит годовую таблицу после 30 туров. Новый формат предусматривает на два тура меньше, чем действующая система с двумя турнирами по 16 туров.

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Правила вылета из высшего дивизиона еще не утверждены. Сейчас предусматривается вылет одной команды по позиции в годовой таблице и еще одной — по среднему показателю очков за последние три сезона. Также обсуждается вариант плей-офф для еще одной команды против клуба, который займет третье место во втором дивизионе.

Президент «Архентинос Хуниорс» Кристиан Мальяспина после заседания исполнительного комитета заявил, что только «Ривер Плейт» поддержал формат с 20 командами. По его словам, предложение провести 10 вылетов не поддержал ни один другой клуб.

Порядок квалификации в международные турниры не изменится. В Кубок Либертадорес выйдут три чемпиона сезона, обладатель Кубка Аргентины и команды, занявшие второе и третье места в годовой таблице. Клубы с четвертого по девятое места сыграют в Южноамериканском кубке.

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