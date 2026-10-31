阿根廷足球协会（AFA）宣布了2027赛季阿根廷足球联赛的新赛制。顶级联赛将保留30支球队；将参赛队数量缩减至20家俱乐部的提议被否决，《布宜诺斯艾利斯时报》报道。

新赛季赛制

春季联赛和秋季联赛将保留，但俱乐部不再分为两个各有15支球队的小组进行比赛。取而代之的是，所有参赛者将相互交手：计划进行29轮比赛，另设一个德比比赛日。

在春季联赛中，常规阶段将在第15轮结束，积分榜前16名球队将通过季后赛争夺冠军。秋季联赛将在下半年从第16轮开始。春季联赛获得的积分不会带入该项赛事，第30轮后也将进行季后赛。

三支冠军球队与降级问题

赛季结束后，阿根廷将产生三支冠军球队：春季联赛和秋季联赛的冠军，以及30轮后位居年度积分榜首位的球队。新赛制比现行两个各16轮的赛事体系少两轮。

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顶级联赛的降级规则尚未获得批准。目前的方案规定，一支球队将根据年度积分榜排名降级，另一支则根据过去三个赛季的平均积分降级。此外，还在讨论让另一支球队与第二级别联赛第三名俱乐部进行附加赛的方案。

阿根廷青年人俱乐部主席克里斯蒂安·马利亚斯皮纳在执行委员会会议后表示，只有河床支持20支球队的赛制。据他称，没有其他俱乐部支持进行10个降级名额的提议。

国际赛事的资格获取方式将不会改变。三支赛季冠军球队、阿根廷杯冠军以及年度积分榜第二和第三名的球队将晋级解放者杯。排名第四至第九的俱乐部将参加南美杯。

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