Argentyński Związek Piłki Nożnej (AFA) ogłosił nowy format krajowych rozgrywek piłkarskich na sezon 2027. Najwyższa liga zachowa 30 zespołów: propozycja zmniejszenia liczby uczestników do 20 klubów została odrzucona, podaje Buenos Aires Times.

Nowy format sezonu

Turnieje Apertura i Clausura pozostaną, jednak kluby nie będą już grać w dwóch grupach po 15 drużyn. Zamiast tego wszyscy uczestnicy zmierzą się ze sobą: zaplanowano 29 kolejek oraz osobny dzień meczowy na derby.

W Aperturze, po fazie zasadniczej kończącej się 15. kolejką, 16 najlepszych drużyn w tabeli zagra w play-offach o tytuł. Clausura rozpocznie się w drugiej połowie roku od 16. kolejki. Punkty zdobyte w Aperturze nie zostaną przeniesione do tego turnieju, a po 30. kolejce również odbędą się play-offy.

Trzech mistrzów i kwestia spadków

Po zakończeniu sezonu w Argentynie zostanie wyłonionych trzech mistrzów: zwycięzcy Apertury i Clausury oraz drużyna, która będzie liderem rocznej tabeli po 30 kolejkach. Nowy format przewiduje o dwie kolejki mniej niż obecny system dwóch turniejów po 16 kolejek.

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Zasady spadku z najwyższej ligi nie zostały jeszcze zatwierdzone. Obecnie przewiduje się spadek jednej drużyny na podstawie pozycji w rocznej tabeli i kolejnej na podstawie średniej liczby punktów z ostatnich trzech sezonów. Dyskutowany jest również wariant barażu dla jeszcze jednej drużyny przeciwko klubowi, który zajmie trzecie miejsce w drugiej lidze.

Prezes Argentinos Juniors Cristian Malaspina po posiedzeniu komitetu wykonawczego oświadczył, że tylko River Plate poparł format z 20 drużynami. Według niego żaden inny klub nie poparł propozycji przeprowadzenia 10 spadków.

Zasady kwalifikacji do międzynarodowych turniejów nie zmienią się. Do Copa Libertadores awansują trzej mistrzowie sezonu, zdobywca Pucharu Argentyny oraz drużyny, które zajmą drugie i trzecie miejsce w rocznej tabeli. Kluby z miejsc od czwartego do dziewiątego zagrają w Copa Sudamericana.

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