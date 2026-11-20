Ukraiński piłkarz Mykhailo Mudryk emocjonalnie zareagował na krytykę związaną z wywiadem udzielonym dziennikarzowi Dmytrowi Gordonowi. Swoją odpowiedź opublikował w serwisie społecznościowym Threads, używając wulgarnego języka.

W serwisie społecznościowym jeden z użytkowników wezwał, by nie być zbyt surowym wobec piłkarza.

Przypomniał o wkładzie Mudryka w ukraińską piłkę nożną oraz o trudnym okresie, przez który obecnie przechodzi piłkarz.

Autor wpisu zaznaczył również, że dwugodzinna rozmowa z Dmytro Gordonem mogłaby postawić wiele osób w niezręcznej sytuacji, dlatego nie warto nadmiernie skupiać się na błędach piłkarza.

„Dlaczego jesteście tacy źli? Ten człowiek już zapisał się w historii ukraińskiej piłki nożnej! Koleś to prawdziwa maszyna! Nie ma mu teraz wcale łatwo. Gdybyście siedzieli na dwugodzinnym wywiadzie u Gordona – popełnilibyście o wiele więcej wpadek! Rozumiecie to przecież? Dlaczego tyle hejtu?” – napisał użytkownik.

Mudryk nie pozostawił tego komentarza bez odpowiedzi. Piłkarz zareagował w obronie własnej, używając jednak wulgarnych słów.

„Bo są #####, każdy widzi to, co chce widzieć” – napisał Mudryk.

Jednak taka reakcja nie wszystkim się spodobała. Część użytkowników negatywnie odebrała ton odpowiedzi piłkarza, a sam jego komentarz stał się pretekstem do nowych dyskusji w mediach społecznościowych.

Ukraiński skrzydłowy londyńskiego „Chelsea” Mykhailo Mudryk zwrócił na siebie uwagę po opublikowaniu nowego wywiadu z dziennikarzem Dmytro Gordonem, w którym piłkarz popełnił zabawną pomyłkę dotyczącą Ukrainy.

Wcześniej Mudryk zasugerował, że meldonium dostało się do jego organizmu na Ukrainie.

Mykhailo Mudryk doznał kontuzji kostki podczas treningu „Tottenhama”. Ukrainiec będzie potrzebował kilku tygodni na powrót do zdrowia, dlatego najprawdopodobniej opuści najbliższe mecze klubu i nie zdąży wrócić do reprezentacji Ukrainy na wrześniowe i październikowe spotkania.

Mykhailo Mudryk pojawił się na boisku w meczu „Tottenhama” przeciwko „Nottingham Forest”. Ukraiński skrzydłowy rozpoczął mecz na ławce rezerwowych, a w 75. minucie zastąpił Matisa Tela.

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