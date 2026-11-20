乌克兰足球运动员米哈伊洛·穆德里克对因接受记者德米特里·戈登采访而引发的批评做出了情绪化的回应。他在社交媒体Threads上发布了回应，其中使用了不雅词汇。

在社交媒体上，有位用户呼吁大家不要对这位足球运动员过于苛责。

该用户提到了穆德里克对乌克兰足球的贡献，以及他目前正经历的艰难时期。

该帖子作者还指出，与德米特里·戈登长达两小时的对话可能会让许多人陷入尴尬境地，因此不应对这位足球运动员的失误过度纠结。

“你们为什么这么刻薄？这人已经载入乌克兰足球史册了！这家伙简直是台机器！他现在过得可一点都不好。 如果你们坐在戈登那里接受两小时的采访——你们犯的低级错误会多得多！你们明白这一点吗？为什么有这么多恶意攻击？”——该用户写道。

穆德里克没有对这条评论置之不理。这位球员回应了为他辩护的言论，但使用了不雅词汇。

“因为有#####，每个人都只看到自己想看到的，”穆德里克写道。

不过，这种反应并非人人买账。部分网友对这位球员回复的语气持负面态度，而他的这条评论本身也成为了社交媒体上新一轮讨论的导火索。

效力于伦敦“切尔西”俱乐部的乌克兰边锋米哈伊洛·穆德里克，因接受记者德米特里·戈登的新采访而引发关注，在采访中，这位足球运动员就乌克兰问题犯了一个滑稽的错误。

此前，穆德里克曾推测，梅尔多尼姆是在乌克兰进入他体内的。

米哈伊洛·穆德里克在托特纳姆热刺的训练中遭遇了踝关节受伤。 这位乌克兰球员需要几周时间恢复，因此他很可能将缺席球队接下来的比赛，也来不及赶上乌克兰国家队9月和10月的比赛。

米哈伊洛·穆德里克在托特纳姆热刺对阵诺丁汉森林的比赛中登场。这位乌克兰边锋起初坐在替补席上，第75分钟替补马蒂斯·泰勒出场。

关注我们在