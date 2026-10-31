Испанский теннисист Карлос Алькарас в Вене обыграл Даниила Медведева со счётом 6:4, 7:6 (7:2) в полуфинале Vienna Open. Алькарас впервые сыграет в финале этого турнира, сообщает Cyprus Mail.

Победа за 96 минут

В первом сете Алькарас получил сетбол после двойной ошибки Медведева и реализовал его. Во второй партии Медведев активизировался и перевёл сет на тай-брейк. Там испанец провёл серию мощных ударов с задней линии и завершил матч за 96 минут.

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37-й финал в туре

Этот финал станет для Алькараса 37-м на уровне ATP в карьере и пятым в текущем сезоне. Он также одержал 25-ю подряд победу на турнирах категории ATP 500.

Результат стал для второго сеяного испанца реваншем за поражение от Медведева в полуфинале Indian Wells в марте — тогда Медведев нанёс Алькарасу первое поражение в сезоне. В то же время Алькарас прервал семиматчевую победную серию соперника. Оба теннисиста уже квалифицировались на итоговый турнир ATP Finals, который состоится в следующем месяце. В воскресном финале Алькарас сыграет с победителем матча между Александером Зверевым и Алексом де Минором.

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