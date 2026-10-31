Hiszpański tenisista Carlos Alcaraz pokonał Daniiła Miedwiediewa 6:4, 7:6 (7:2) w półfinale Vienna Open w Wiedniu. Alcaraz po raz pierwszy zagra w finale tego turnieju, informuje Cyprus Mail.

Zwycięstwo w 96 minut

W pierwszym secie Alcaraz wywalczył piłkę setową po podwójnym błędzie Miedwiediewa i ją wykorzystał. W drugiej partii Miedwiediew podkręcił tempo i doprowadził do tie-breaka. Tam Hiszpan zagrał serię mocnych uderzeń z głębi kortu i zakończył mecz w 96 minut.

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37. finał w tourze

Ten finał będzie dla Alcaraza 37. w karierze na poziomie ATP i piątym w obecnym sezonie. Odniósł on także 25. z rzędu zwycięstwo w turniejach kategorii ATP 500.

Wynik był dla rozstawionego z numerem drugim Hiszpana rewanżem za porażkę z Miedwiediewem w półfinale Indian Wells w marcu — wtedy Miedwiediew zadał Alcarazowi pierwszą porażkę w sezonie. Jednocześnie Alcaraz przerwał siedmiomeczową serię zwycięstw rywala. Obaj tenisiści zapewnili już sobie kwalifikację do ATP Finals, które odbędą się w przyszłym miesiącu. W niedzielnym finale Alcaraz zagra ze zwycięzcą meczu między Alexandrem Zverevem a Alexem de Minaurem.

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