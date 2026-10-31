Brighton odniósł zwycięstwo 1:0 nad Manchesterem City na stadionie Etihad w meczu Premier League. Jedynego gola w 11. minucie zdobył Yasin Ayari, wykorzystując nieudaną próbę wybicia piłki przez Matheusa Nunesa. Jak informuje Sky Sports, było to pierwsze zwycięstwo Brighton na Etihad.

Druga porażka City z rzędu

Zespół Enzo Mareski przegrał drugi z rzędu mecz Premier League: tydzień wcześniej Manchester City uległ Aston Villi. Ostatni raz klub poniósł dwie kolejne porażki ligowe w sierpniu 2025 roku.

Po przerwie gospodarze znacznie zwiększyli presję. Iliman Ndiaye trafił w poprzeczkę, Erling Haaland był bliski zdobycia gola po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, a strzał Nunesa obronił bramkarz Brighton Bart Verbruggen. Łącznie bramkarz zanotował siedem interwencji.

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Brighton zajmuje trzecie miejsce

Pod koniec spotkania Nico O'Reilly uderzył głową obok bramki, a Jack Hinshelwood mógł podwoić przewagę gości. Według Sky Sports Brighton ma rekordową dla klubu liczbę punktów na tym etapie sezonu w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Po zwycięstwie Brighton zajmuje trzecie miejsce w tabeli i traci dwa punkty do Manchesteru City oraz Arsenalu. Cztery dni przed meczem zespół również grał na Etihad w Pucharze Ligi (Carabao Cup), gdzie odpadł z turnieju.

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