Sri Lanka zdobyła 325 runów w finale trójstronnej serii ODI przeciwko Pakistanowi w Lahaurze. Aby wygrać mecz i zdobyć trofeum, reprezentacja Pakistanu musi uzyskać 326 runów. Kluczowy występ zaliczył Kamindu Mendis, który zdobył 131 runów ze 128 piłek i zanotował swoje pierwsze sto runów w meczach jednodniowych reprezentacji.

Jak informuje Dawn, Mendis i Avishka Fernando agresywnie rozpoczęli innings Sri Lanki: po pierwszych dziesięciu overach zespół miał ponad 50 runów bez utraty wicketu. Pakistan zdobył pierwsze dwa wickety dzięki Salmanowi Ali Adze, który wyeliminował Fernando i kapitana gości Kusala Mendisa.

Partnerstwo warte 146 runów

Następnie Kamindu Mendis i Pawan Ratnayake dołożyli 146 runów w walce o trzeci wicket. Kamindu osiągnął granicę 100 runów w 34. overze, posyłając piłkę Faheema Ashrafa nad wicketkeeperem. Ratnayake także zdobył pół wieku — z 47 piłek.

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Po 40 overach Sri Lanka miała 238 runów przy dwóch stratach i mogła liczyć na jeszcze wyższy wynik. Jednak pod koniec inningsu Pakistan powstrzymał rywali. Kapitan Shaheen Shah Afridi wyeliminował Kamindu Mendisa w 42. overze, a później Dasuna Shanakę, który zdobył 17 runów z dziewięciu piłek.

Końcówka inningsu

Ratnayake odpadł po uderzeniu piłki Harisa Raufa, którą Babar Azam złapał na pozycji wide long-on. Naseem Shah wyeliminował Janitha Liyanage, a Rauf i Naseem również szybko usunęli z gry Dunitha Wellalage oraz Sahana Arachchige. Jednocześnie nieudany przedostatni over Naseema pozwolił Sri Lance przekroczyć granicę 320 runów i zakończyć innings z wynikiem 325.

Przed finałem Pakistan zastąpił kontuzjowanego Shadaba Khana Faheemem Ashrafem. Shadab nie zagrał z przyczyn medycznych po tym, jak został trafiony krótką piłką w piątym ODI przeciwko Sri Lance. Sri Lanka z kolei wystawiła spinera Maheesha Theekshanę zamiast szybkiego bowlera Eshana Malingi.

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