斯里兰卡在三角赛决赛中为巴基斯坦设定326分目标——Dawn

斯里兰卡队在拉合尔举行的对阵巴基斯坦的ODI三角赛决赛中得到325分。巴基斯坦队需要得到326分，才能赢得比赛并夺得奖杯。卡明杜·门迪斯的表现至关重要：他在128个球中得到131分，并取得了自己在单日国际赛中的首个百分。

据Dawn报道，门迪斯和阿维什卡·费尔南多积极展开斯里兰卡队的局数：前十个回合后，球队在未失一门的情况下得到超过50分。巴基斯坦凭借萨尔曼·阿里·阿加取得前两门，他让费尔南多以及客队队长库萨尔·门迪斯出局。

146分的搭档配合

此后，卡明杜·门迪斯与帕万·拉特纳亚克为第三门合力增加146分。卡明杜在第34个回合达到100分，他将法希姆·阿什拉夫的一球击过守门员。拉特纳亚克也取得半百分，用了47个球。

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40个回合后，斯里兰卡队以失两门得到238分，并有望取得更高的总分。不过，在局数末段，巴基斯坦遏制了对手。队长沙欣·沙阿·阿夫里迪在第42个回合让卡明杜·门迪斯出局，随后又让达苏恩·沙纳卡出局，后者九个球得到17分。

局数末段

拉特纳亚克击打哈里斯·劳夫的球后出局，巴巴尔·阿扎姆在wide long-on位置接住了球。纳西姆·沙阿让贾尼特·利亚纳格出局，劳夫和纳西姆也迅速让杜尼特·韦拉拉盖和萨汉·阿拉奇格出局。同时，纳西姆表现不佳的倒数第二个回合让斯里兰卡队突破320分，并以325分结束该局。

决赛前，巴基斯坦用法希姆·阿什拉夫替换了受伤的沙达布·汗。沙达布因医疗原因未能出场，此前他在对阵斯里兰卡的第五场ODI比赛中被一记短球击中。斯里兰卡则让旋转投球手马希什·蒂克沙纳替代快速投球手埃尚·马林加出场。

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