Шрі-Ланка встановила Пакистану ціль 326 ранів у фіналі трисерії — Dawn

Збірна Шрі-Ланки набрала 325 ранів у фіналі тристоронньої серії ODI проти Пакистану в Лахорі. Для перемоги в матчі та здобуття трофея пакистанській команді необхідно набрати 326 ранів. Ключовим став виступ Камінду Мендіса, який набрав 131 ран зі 128 подач і оформив своє перше століття в одноденних міжнародних матчах.

Як повідомляє Dawn, Мендіс та Авішка Фернандо активно розпочали інінгс Шрі-Ланки: після перших десяти оверів команда мала понад 50 ранів без втрати хвіртки. Перші дві хвіртки Пакистан здобув завдяки Салману Алі Азі: він вивів з гри Фернандо та капітана гостей Кусала Мендіса.

Партнерство на 146 ранів

Після цього Камінду Мендіс разом із Паваном Ратнаяке додали 146 ранів у боротьбі за третю хвіртку. Камінду досяг позначки в 100 ранів у 34-му овері, відправивши подачу Фахіма Ашрафа над вікет-кіпером. Ратнаяке також набрав півстоліття — за 47 подач.

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Після 40 оверів шрі-ланкійці мали 238 ранів за дві втрати та могли претендувати на ще вищий результат. Однак наприкінці інінгсу Пакистан стримав суперників. Капітан Шахін Шах Афріді в 42-му овері вибив Камінду Мендіса, а згодом — Дасуна Шанаку, який набрав 17 ранів із дев'яти подач.

Кінцівка інінгсу

Ратнаяке вибув після удару по м'ячу Гаріса Рауфа, який спіймав Бабар Азам на позиції wide long-on. Насім Шах вибив Джаніта Ліянге, а Рауф і Насім також швидко вивели з гри Дуніта Веллалаге та Сахана Араччіге. Водночас невдалий передостанній овер Насіма дозволив Шрі-Ланці перетнути позначку в 320 ранів і завершити інінгс із результатом 325.

Перед фіналом Пакистан замінив травмованого Шадаба Хана на Фахіма Ашрафа. Шадаб не зіграв через медичні причини після того, як у п'ятому ODI проти Шрі-Ланки в нього влучила коротка подача. Шрі-Ланка натомість випустила спінера Магіша Тікшану замість швидкого боулера Ешана Малінги.

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