Сборная Шри-Ланки набрала 325 ранов в финале трёхсторонней серии ODI против Пакистана в Лахоре. Для победы в матче и завоевания трофея пакистанской команде необходимо набрать 326 ранов. Ключевым стал результат Камінду Мендиса, который набрал 131 ран со 128 подач и оформил своё первое столетие в однодневных международных матчах.

Как сообщает Dawn, Мендис и Авишка Фернандо активно начали иннингс Шри-Ланки: после первых десяти оверов команда имела более 50 ранов без потери калитки. Первые две калитки Пакистан взял благодаря Салману Али Аге: он вывел из игры Фернандо и капитана гостей Кусала Мендиса.

Партнёрство на 146 ранов

После этого Каминду Мендис вместе с Паваном Ратнаяке добавили 146 ранов в борьбе за третью калитку. Каминду достиг отметки в 100 ранов в 34-м овере, отправив подачу Фахима Ашрафа над вратарём. Ратнаяке также набрал полвека — за 47 подач.

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После 40 оверов у Шри-Ланки было 238 ранов при двух потерях, и команда могла претендовать на ещё более высокий результат. Однако в конце иннингса Пакистан сдержал соперников. Капитан Шахин Шах Африди в 42-м овере выбил Каминду Мендиса, а затем — Дасуна Шанаку, который набрал 17 ранов с девяти подач.

Концовка иннингса

Ратнаяке выбыл после удара по мячу Хариса Рауфа, который Бабар Азам поймал на позиции wide long-on. Насим Шах выбил Джанита Лиянаге, а Рауф и Насим также быстро вывели из игры Дунита Веллалаге и Сахана Араччиге. В то же время неудачный предпоследний овер Насима позволил Шри-Ланке преодолеть отметку в 320 ранов и завершить иннингс с результатом 325.

Перед финалом Пакистан заменил травмированного Шадаба Хана на Фахима Ашрафа. Шадаб не сыграл по медицинским причинам после того, как в пятом ODI против Шри-Ланки в него попала короткая подача. Шри-Ланка, в свою очередь, выпустила спиннера Магиша Тикшану вместо быстрого боулера Эшана Малинги.

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