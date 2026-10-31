Сборная Пакистана выиграла жеребьевку и выбрала игру в поле в финале трехсторонней серии ODI против Шри-Ланки на стадионе «Каддафи» в Лахоре, Пакистан. Капитан Пакистана Шахин Шах Африди предложил соперникам первыми выйти на биту.

Капитан Шри-Ланки Кусал Мендис до этого выигрывал все жеребьевки на турнире, однако в финале эта серия прервалась. Как сообщает Dawn, в составе Пакистана произошла одна замена: универсал Фахим Ашраф вышел вместо Шадаба Хана.

Замены в составах

Пакистанский совет по крикету сообщил, что Шадаб Хан не сыграет в финале по медицинским показаниям. Он получил удар баунсером в пятом матче ODI против Шри-Ланки.

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Шри-Ланка также внесла одну замену в состав: офспиннер Махиш Тикшана заменил Эшана Малингу.

Путь к финалу

Пакистан вышел в финал после трех побед подряд: команда обыграла Шри-Ланку с преимуществом в 37 ранов, Англию — в 87 ранов, а затем одолела англичан с разницей в один викет. В последнем матче группового этапа Шри-Ланка победила Пакистан в восемь викетов, ограничив хозяев 110 ранами. Дилшан Мадушанка тогда взял пять викетов, пропустив 34 рана.

После стартового поражения от Пакистана Шри-Ланка успешно достигла цели в 430 ранов в матче против Англии в Равалпинди и победила в два викета. В групповом этапе финалисты одержали по одной победе в очных встречах.

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