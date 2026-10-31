Пилот Ferrari Шарль Леклерк стал самым быстрым в обеих пятничных практиках перед Гран-при Мехико на автодроме имени братьев Родригес в Мехико, Мексика. Во второй сессии он проехал круг за 1 минуту 17,827 секунды, сообщает TimesLIVE.

Результаты тренировок

В первой практике Леклерк также был первым с результатом 1 минута 18,128 секунды и опередил соперников на 0,659 секунды. Во второй сессии отставания были значительно меньше: действующий чемпион мира и победитель мексиканского этапа прошлого года Ландо Норрис из McLaren занял второе место, проиграв монегаску 0,103 секунды. Третьим стал пилот Mercedes Джордж Расселл.

Леклерк заявил, что выступление Ferrari выглядит вполне неплохо, однако команде еще нужно поработать над факторами, ограничивающими результаты. По его словам, покрытие трассы было скользким.

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Борьба за титул и остановки на трассе

Пилот Mercedes Кими Антонелли, который восстанавливался после вирусной болезни и пропустил медиадень в четверг, стал вторым в первой практике и четвертым во второй. Итальянец имеет преимущество в 123 очка над партнером по команде Расселлом и нуждается еще в двух очках, то есть в финише на девятом месте, чтобы гарантировать себе титул. Расселлу для сохранения математических шансов необходимо победить в воскресной гонке, после которой в сезоне останутся четыре этапа.

За 47 минут до завершения второй практики сессию прервали красными флагами после контакта между Максом Ферстаппеном из Red Bull и Лиамом Лоусоном из Racing Bulls. На трассе остались обломки болида нидерландца. Лоусон заявил по радио, что Ферстаппен въехал в него, а Ферстаппен в ответ сказал, что сопернику следовало действовать разумнее. За полчаса до завершения сессии пилот Ferrari Льюис Хэмилтон остановился на трассе из-за потери мощности, что привело к введению режима виртуального автомобиля безопасности.

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