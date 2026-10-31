Пілот Ferrari Леклерк очолив обидві практики Гран-прі Мехіко — TimesLIVE

Пілот Ferrari Шарль Леклерк став найшвидшим в обох п’ятничних практиках перед Гран-прі Мехіко на автодромі імені братів Родрігес у Мехіко, Мексика. У другій сесії він проїхав коло за 1 хвилину 17,827 секунди, повідомляє TimesLIVE.

Результати тренувань

У першій практиці Леклерк також був першим із результатом 1 хвилина 18,128 секунди та випередив суперників на 0,659 секунди. У другій сесії відставання були значно меншими: чинний чемпіон світу та переможець мексиканського етапу минулого року Ландо Норріс із McLaren посів друге місце, програвши монегаску 0,103 секунди. Третім став пілот Mercedes Джордж Расселл.

Леклерк заявив, що виступ Ferrari виглядає цілком непогано, однак команді ще потрібно попрацювати над чинниками, які обмежують результати. За його словами, покриття траси було слизьким.

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Боротьба за титул і зупинки на трасі

Пілот Mercedes Кімі Антонеллі, який відновлювався після вірусної хвороби та пропустив медіадень у четвер, став другим у першій практиці та четвертим у другій. Італієць має перевагу 123 очки над партнером по команді Расселлом і потребує ще двох очок, тобто фінішу на дев’ятому місці, щоб гарантувати собі титул. Расселлу для збереження математичних шансів необхідно перемагати в недільній гонці, після якої в сезоні залишаться чотири етапи.

За 47 хвилин до завершення другої практики сесію перервали червоними прапорами після контакту між Максом Ферстаппеном із Red Bull та Ліамом Лоусоном із Racing Bulls. На трасі залишилися уламки боліда нідерландця. Лоусон заявив по радіо, що Ферстаппен в’їхав у нього, а Ферстаппен у відповідь сказав, що супернику слід було діяти розумніше. За пів години до завершення сесії пілот Ferrari Льюїс Гамільтон зупинився на трасі через втрату потужності, що спричинило режим віртуального автомобіля безпеки.

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