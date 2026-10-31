法拉利车手夏尔·勒克莱尔在墨西哥墨西哥城罗德里格斯兄弟赛道举行的墨西哥城大奖赛前两场周五练习赛中均跑出最快成绩。第二节练习中，他做出了1分17.827秒的单圈成绩，TimesLIVE报道。

练习赛成绩

勒克莱尔在第一次练习赛中也排名第一，成绩为1分18.128秒，领先对手0.659秒。第二节的差距明显更小：现任世界冠军、去年墨西哥分站冠军迈凯伦车手兰多·诺里斯排名第二，落后这位摩纳哥车手0.103秒。梅赛德斯车手乔治·拉塞尔位列第三。

勒克莱尔表示，法拉利的表现看起来相当不错，但车队仍需处理限制成绩的因素。他称赛道表面很滑。

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冠军争夺与赛道中断

梅赛德斯车手基米·安东内利当时正从病毒性疾病中恢复，并缺席了周四的媒体日；他在第一次练习赛中排名第二，在第二次练习赛中排名第四。这位意大利车手领先队友拉塞尔123分，还需要再拿到2分，即以第九名完赛，便可确保夺冠。拉塞尔必须赢得周日的比赛才能保留理论上的机会，届时赛季还剩四站比赛。

第二次练习赛还剩47分钟时，红旗中断了比赛，原因是红牛车手马克斯·维斯塔潘与小红牛车手利亚姆·劳森发生碰撞。荷兰车手赛车的碎片留在赛道上。劳森通过无线电表示维斯塔潘撞到了他，而维斯塔潘回应称，对手本应做得更聪明。距离本节结束还剩半小时时，法拉利车手刘易斯·汉密尔顿因动力损失停在赛道上，引发了虚拟安全车状态。

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