Kierowca Ferrari Charles Leclerc był najszybszy w obu piątkowych treningach przed Grand Prix Meksyku na Autódromo Hermanos Rodríguez w mieście Meksyk w Meksyku. W drugiej sesji uzyskał czas okrążenia 1 minuty i 17,827 sekundy, informuje TimesLIVE.

Wyniki treningów

Leclerc był również pierwszy w pierwszym treningu z czasem 1 minuty i 18,128 sekundy, wyprzedzając rywali o 0,659 sekundy. W drugiej sesji różnice były znacznie mniejsze: aktualny mistrz świata i zwycięzca ubiegłorocznej rundy w Meksyku, Lando Norris z McLarena, zajął drugie miejsce, tracąc do Monakijczyka 0,103 sekundy. Trzeci był kierowca Mercedesa George Russell.

Leclerc oświadczył, że występ Ferrari wygląda całkiem dobrze, jednak zespół musi jeszcze popracować nad czynnikami ograniczającymi wyniki. Według niego nawierzchnia toru była śliska.

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Walka o tytuł i przerwy na torze

Kierowca Mercedesa Kimi Antonelli, który dochodził do siebie po chorobie wirusowej i opuścił czwartkowy dzień medialny, był drugi w pierwszym treningu i czwarty w drugim. Włoch ma przewagę 123 punktów nad swoim zespołowym partnerem Russellem i potrzebuje jeszcze dwóch punktów, czyli finiszu na dziewiątym miejscu, aby zapewnić sobie tytuł. Russell, aby zachować matematyczne szanse, musi wygrać niedzielny wyścig, po którym w sezonie pozostaną cztery rundy.

Na 47 minut przed końcem drugiego treningu sesję przerwano czerwonymi flagami po kontakcie Maxa Verstappena z Red Bulla z Liamem Lawsonem z Racing Bulls. Na torze pozostały odłamki z bolidu Holendra. Lawson powiedział przez radio, że Verstappen wjechał w niego, a Verstappen odpowiedział, że rywal powinien był zachować się rozsądniej. Na pół godziny przed końcem sesji kierowca Ferrari Lewis Hamilton zatrzymał się na torze z powodu utraty mocy, co spowodowało wprowadzenie wirtualnego samochodu bezpieczeństwa.

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