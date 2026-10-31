巴基斯坦队赢得掷币，并在巴基斯坦拉合尔的卡扎菲体育场举行的对阵斯里兰卡的ODI三角系列赛决赛中选择先守备。巴基斯坦队长沙欣·沙阿·阿夫里迪让对手率先击球。

斯里兰卡队长库萨尔·门迪斯此前赢得了本届赛事的所有掷币，但这一连胜纪录在决赛中终结。据Dawn报道，巴基斯坦队阵容进行了一处调整：全能手法希姆·阿什拉夫顶替沙达布·汗。

阵容调整

巴基斯坦板球委员会表示，沙达布·汗因医疗原因不会参加决赛。他在对阵斯里兰卡的第五场ODI比赛中被短球击中。

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斯里兰卡队也对阵容进行了一处调整：右臂指旋球手马希什·蒂克沙纳替换了埃尚·马林加。

晋级决赛之路

巴基斯坦在取得三连胜后晋级决赛：球队以37分优势击败斯里兰卡，以87分优势战胜英格兰，随后以一个三柱门的优势击败英格兰队。在最后一场小组赛中，斯里兰卡以八个三柱门战胜巴基斯坦，将东道主限制在110分。迪尔尚·马杜尚卡当时拿下五个三柱门，失34分。

斯里兰卡在首场负于巴基斯坦后，成功在拉瓦尔品第对阵英格兰的比赛中追到430分的目标，并以两个三柱门获胜。两支决赛队伍在小组赛的直接交锋中各取得一场胜利。

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