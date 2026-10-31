加拿大网球选手莱拉·费尔南德斯在日本东京举行的WTA 500泛太平洋公开赛中，以7:5、6:3击败乌兹别克斯坦选手卡米拉·拉希莫娃，晋级决赛。据半岛电视台英语频道报道，比赛持续了不到两小时。

半决赛中的逆转胜利

费尔南德斯在每一盘开局时都曾遭遇破发落后，但每次都成功追回。在首盘中，这名加拿大选手迅速回破对手发球局，随后赢下该盘。第二盘中，拉希莫娃同样凭借破发取得领先，但费尔南德斯再次追回并赢下比赛。

世界排名第23位的费尔南德斯发出了九记ACE球。拉希莫娃排名世界第66位：她在东京资格赛中出局，但以幸运落败者身份进入正赛并闯入半决赛。如果获胜，她本可首次参加WTA赛事决赛。

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赛季第三场决赛

这是费尔南德斯在2026年的第三场决赛。上个月，她在新加坡赢得了本赛季首个冠军；一周前，她在中国宁波举行的赛事决赛中不敌世界第一叶连娜·莱巴金娜。

莱巴金娜因颈部受伤退出两人的比赛后，费尔南德斯晋级东京半决赛。在决赛中，这名加拿大选手原本将对阵戴安娜·施奈德或米娅·波汉科娃，并争夺其职业生涯第七个WTA巡回赛冠军。

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