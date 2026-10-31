Тенісистка Лейла Фернандес вийшла у фінал турніру в Токіо — Al Jazeera
Канадська тенісистка Лейла Фернандес вийшла до фіналу турніру WTA 500 Pan Pacific Open у Токіо, Японія, обігравши представницю Узбекистану Каміллу Рахімову з рахунком 7:5, 6:3. Як повідомляє Al Jazeera English, матч тривав трохи менше двох годин.
Вольова перемога у півфіналі
Фернандес поступалася з брейком на старті кожного із сетів, однак щоразу відігравалася. У першій партії канадка швидко повернула подачу суперниці, а згодом виграла сет. У другому сеті Рахімова також повела з брейком, але Фернандес знову відігралася й довела матч до перемоги.
Фернандес, яка посідає 23-тє місце у світовому рейтингу, виконала дев'ять ейсів. Рахімова є 66-ю ракеткою світу: вона вибула в кваліфікації в Токіо, але потрапила до основної сітки як lucky loser і дійшла до півфіналу. У разі перемоги вона могла вперше зіграти у фіналі турніру WTA.
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Третій фінал сезону
Для Фернандес це третій фінал у 2026 році. Минулого місяця вона здобула перший титул сезону в Сінгапурі, а тижнем раніше зіграла у фіналі турніру в китайському Нінбо, де програла першій ракетці світу Олені Рибакіній.
До півфіналу в Токіо Фернандес вийшла після того, як Рибакіна знялася з їхнього матчу через травму шиї. У вирішальному матчі канадка мала зіграти проти Діани Шнайдер або Мії Поханкової та претендувати на сьомий титул WTA Tour у кар'єрі.