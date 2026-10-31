Kanadyjska tenisistka Leylah Fernandez awansowała do finału turnieju WTA 500 Pan Pacific Open w Tokio w Japonii, pokonując reprezentantkę Uzbekistanu Kamilę Rakhimovą 7:5, 6:3. Jak informuje Al Jazeera English, mecz trwał nieco mniej niż dwie godziny.

Walka i zwycięstwo w półfinale

Fernandez przegrywała z przełamaniem na początku każdego z setów, jednak za każdym razem odrabiała straty. W pierwszej partii Kanadyjka szybko przełamała serwis rywalki, a następnie wygrała seta. W drugim secie Rakhimova również objęła prowadzenie z przełamaniem, ale Fernandez ponownie odrobiła straty i doprowadziła mecz do zwycięstwa.

Fernandez, która zajmuje 23. miejsce w światowym rankingu, zaserwowała dziewięć asów. Rakhimova jest 66. rakietą świata: odpadła w kwalifikacjach w Tokio, ale dostała się do głównej drabinki jako lucky loser i dotarła do półfinału. W przypadku zwycięstwa mogła po raz pierwszy zagrać w finale turnieju WTA.

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Trzeci finał sezonu

Dla Fernandez jest to trzeci finał w 2026 roku. W ubiegłym miesiącu zdobyła pierwszy tytuł w sezonie w Singapurze, a tydzień wcześniej zagrała w finale turnieju w chińskim Ningbo, gdzie przegrała z liderką światowego rankingu Jeleną Rybakiną.

Fernandez awansowała do półfinału w Tokio po tym, jak Rybakina wycofała się z ich meczu z powodu urazu szyi. W decydującym meczu Kanadyjka miała zagrać z Dianą Shnaider lub Mią Pohankovą i walczyć o siódmy w karierze tytuł WTA Tour.

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