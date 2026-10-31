Канадская теннисистка Лейла Фернандес вышла в финал турнира WTA 500 Pan Pacific Open в Токио, Япония, обыграв представительницу Узбекистана Камиллу Рахимову со счетом 7:5, 6:3. Как сообщает Al Jazeera English, матч продолжался чуть менее двух часов.

Волевая победа в полуфинале

Фернандес уступала с брейком в начале каждого из сетов, однако каждый раз отыгрывалась. В первой партии канадка быстро вернула подачу соперницы, а затем выиграла сет. Во втором сете Рахимова также повела с брейком, но Фернандес вновь отыгралась и довела матч до победы.

Фернандес, занимающая 23-е место в мировом рейтинге, выполнила девять эйсов. Рахимова является 66-й ракеткой мира: она выбыла в квалификации в Токио, но попала в основную сетку как lucky loser и дошла до полуфинала. В случае победы она могла бы впервые сыграть в финале турнира WTA.

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Третий финал сезона

Для Фернандес это третий финал в 2026 году. В прошлом месяце она завоевала первый титул сезона в Сингапуре, а неделей ранее сыграла в финале турнира в китайском Нинбо, где проиграла первой ракетке мира Елене Рыбакиной.

Фернандес вышла в полуфинал в Токио после того, как Рыбакина снялась с их матча из-за травмы шеи. В решающем матче канадка должна была сыграть против Дианы Шнайдер или Мии Поханковой и претендовать на седьмой титул WTA Tour в карьере.

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