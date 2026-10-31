在澳大利亚，北墨尔本以15.11（101）比5.3（33）击败里士满，夺得女子澳式足球联赛AFLW常规赛第一名。该队成为这项赛事历史上首支连续三个赛季位居积分榜首的球队。

战胜里士满

比赛于周六在Windy Hill体育场举行。北墨尔本队长贾斯明·加纳完成28次控球并打入一球。她的表现巩固了自己在争夺联赛最佳及最公平球员奖中的位置，澳大利亚广播公司新闻报道。

北墨尔本以11胜1负结束赛季。该队平均每场以43.2分的优势取胜，并在本赛季早些时候以73分的差距大胜排名第二的吉朗。

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里士满打进了比赛前三个进球中的两个，但随后北墨尔本连入七球。胜方的阿什·里德尔完成32次控球，塔莉娅·兰德尔打进三球。里士满的莫妮克·康蒂完成33次控球。

圣基尔达以失利结束赛季

在另一场比赛中，圣基尔达以7.3（45）比7.9（51）负于阿德莱德港。这是该队本赛季第11场失利，赛季战绩为1胜11负。

圣基尔达主教练尼克·达尔·桑托在赛季中途离任，俱乐部正在对该项目进行独立审查。阿德莱德港与排名第八的霍桑同分，但百分比指标明显更差，无法进入季后赛系列赛。

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