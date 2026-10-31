W Australii North Melbourne pokonało Richmond 15.11 (101) — 5.3 (33) i zajęło pierwsze miejsce w sezonie zasadniczym kobiecej Australijskiej Ligi Futbolu AFLW. Zespół jako pierwszy w historii rozgrywek zakończył trzy kolejne sezony na szczycie tabeli.

Zwycięstwo nad Richmond

Mecz odbył się w sobotę na stadionie Windy Hill. Kapitanka North Melbourne Jasmin Garner zanotowała 28 posiadania piłki i zdobyła gola. Jej występ wzmocnił pozycję zawodniczki w walce o nagrodę dla najlepszej i najuczciwszej piłkarki ligi, informuje ABC News Australia.

North Melbourne zakończyło kampanię z 11 zwycięstwami i jedną porażką. Zespół wygrywał mecze średnio różnicą 43,2 punktu, a wcześniej w sezonie rozgromił zajmujące drugie miejsce Geelong różnicą 73 punktów.

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Richmond zdobyło dwa z pierwszych trzech goli w meczu, lecz następnie North Melbourne odpowiedziało siedmioma z rzędu. Wśród zwyciężczyń Ash Riddell zanotowała 32 posiadania piłki, a Tahlia Randall zdobyła trzy gole. Monique Conti zanotowała 33 posiadania piłki dla Richmond.

St Kilda zakończyła sezon porażką

W innym meczu St Kilda przegrała z Port Adelaide 7.3 (45) — 7.9 (51). Była to 11. porażka zespołu w sezonie, który zakończył z jednym zwycięstwem i 11 przegranymi.

Trener St Kildy Nick Dal Santo opuścił stanowisko w połowie sezonu, a klub prowadzi niezależny przegląd programu. Port Adelaide zrównało się punktami z ósmym Hawthorn, jednak ma znacznie gorszy wskaźnik procentowy i nie awansuje do serii finałowej.

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