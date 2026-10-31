Норт-Мельбурн утретє поспіль виграв регулярний сезон AFLW — ABC News Australia

В Австралії «Норт-Мельбурн» переміг «Ричмонд» із рахунком 15.11 (101) — 5.3 (33) та здобув перше місце в регулярному сезоні жіночої Австралійської футбольної ліги AFLW. Команда стала першою в історії турніру, яка тричі поспіль завершила сезон на вершині таблиці.

Перемога над Ричмондом

Матч відбувся в суботу на стадіоні Windy Hill. Капітанка «Норт-Мельбурна» Джасмін Гарнер здійснила 28 володінь м'ячем і забила гол. Її виступ зміцнив позиції гравчині в боротьбі за нагороду найкращій та найчеснішій футболістці ліги, повідомляє ABC News Australia.

«Норт-Мельбурн» завершив кампанію з 11 перемогами та однією поразкою. У середньому команда вигравала матчі з перевагою 43,2 очка, а раніше в сезоні розгромила «Джелонг», що посідає друге місце, з різницею у 73 очки.

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«Ричмонд» забив два з перших трьох голів матчу, але потім «Норт-Мельбурн» відповів сімома поспіль. У складі переможниць Еш Рідделл здійснила 32 володіння м'ячем, а Талія Рендалл забила три голи. За «Ричмонд» Монік Конті здійснила 33 володіння м'ячем.

Сент-Кілда завершила сезон поразкою

В іншому матчі «Сент-Кілда» поступилася «Порт-Аделаїді» з рахунком 7.3 (45) — 7.9 (51). Це була 11-та поразка команди в сезоні, який вона завершила з однією перемогою та 11 програшами.

Тренер «Сент-Кілди» Нік Дал Санто залишив посаду в середині сезону, а клуб проводить незалежний перегляд програми. «Порт-Аделаїда» зрівнялася за очками з восьмим «Готорном», однак має суттєво гірший відсотковий показник і не потрапить до фінальної серії.

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