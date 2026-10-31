Женская сборная Уэльса по регби победила Японию со счётом 29:5 в городе Кумагая, одержав вторую подряд победу над хозяйками в рамках WXV Global Series. Команда завершила турнир с тремя победами, а единственное поражение потерпела в матче против США, сообщает BBC Sport.

Пять попыток Уэльса

Уэльс открыл счёт в первые 15 минут благодаря попытке вингера Нел Меткалф, на которую Япония ответила попыткой хукера Моэ Нагаоки после мола. До перерыва валлийки увеличили преимущество: Келси Джонс занесла попытку после коридора, а Эми Уильямс воспользовалась пространством на фланге. Ллеуку Джордж реализовала две попытки.

Во втором тайме Сисилия Туипулоту занесла четвёртую попытку Уэльса, что принесло команде бонусное очко. Позже Уильямс оформила дубль после передачи Алекс Каллендер и действий Лизы Нойманн на фланге.

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Оборона в меньшинстве

В конце игры Уэльс остался в составе 13 игроков: жёлтые карточки получили Кира Беван и Ханна Даллавалле. Беван наказали за нарушение, когда команда уже имела предупреждение, а Даллавалле — за таскание за волосы. Япония пыталась использовать численное преимущество в заключительные минуты, однако защита Уэльса устояла, а Каллендер выполнила решающий отбор мяча.

Для Уэльса это первые две подряд победы в тест-матчах с июня 2024 года. Перед игрой против Южной Африки команда Шона Линна не выигрывала девять тест-матчей. Япония, в свою очередь, ещё не побеждала с мая и не одержала первой победы под руководством главного тренера Тошизуми Китагавы.

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