ГКС Катовице в Польше победил «Видзев» Лодзь со счётом 3:2 в матче 13-го тура Экстраклассы. Полузащитник хозяев Бартош Новак забил все три мяча своей команды — на 33-й, 59-й и 65-й минутах, сообщает Interia Sport.

Преимущество хозяев

Первый гол Новака стал следствием атаки ГКС за спину обороны «Видзева». Илья Шкурин получил передачу, не стал бить сам и отдал мяч в центр штрафной площади, где Новак открыл счёт. К перерыву катовицкая команда вела 1:0.

После отдыха Новак отличился ещё дважды. На 65-й минуте он завершил хет-трик, а ГКС повёл с разницей в три мяча. Хозяева нанесли девять ударов, из которых шесть пришлись в створ ворот, тогда как «Видзев» больше владел мячом — 64% против 36%.

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«Видзев» сократил отставание

Команда из Лодзи не прекратила борьбу после счёта 0:3. На 70-й минуте Стив Капуади забил первый мяч «Видзева», а через четыре минуты Кароль Свидерский сократил отставание до минимума. Гости нанесли 13 ударов, из которых четыре пришлись в створ ворот, однако сравнять счёт не смогли.

После 13 матчей ГКС Катовице поднялся на пятую позицию в турнирной таблице. У «Видзева» 11 очков и 14-е место.

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