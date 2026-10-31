GKS Katowice w Polsce pokonał Widzew Łódź 3:2 w meczu 13. kolejki Ekstraklasy. Pomocnik gospodarzy Bartosz Nowak zdobył wszystkie trzy gole dla swojej drużyny — w 33., 59. i 65. minucie, informuje Interia Sport.

Przewaga gospodarzy

Pierwszy gol Nowaka był efektem ataku GKS za linię obrony Widzewa. Ilja Szkurin otrzymał podanie, nie zdecydował się na strzał i podał piłkę do środka pola karnego, gdzie Nowak otworzył wynik. Do przerwy katowicka drużyna prowadziła 1:0.

Po przerwie Nowak trafił jeszcze dwa razy. W 65. minucie skompletował hat-tricka, a GKS objął prowadzenie różnicą trzech bramek. Gospodarze oddali dziewięć strzałów, z czego sześć celnych, podczas gdy Widzew dłużej utrzymywał się przy piłce — 64% do 36%.

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Widzew zmniejszył stratę

Drużyna z Łodzi nie przestała walczyć po wyniku 0:3. W 70. minucie Steve Kapuadi zdobył pierwszą bramkę dla Widzewa, a cztery minuty później Karol Świderski zmniejszył stratę do minimum. Goście oddali 13 strzałów, z czego cztery celne, jednak nie zdołali wyrównać.

Po 13 meczach GKS Katowice awansował na piąte miejsce w tabeli. Widzew ma 11 punktów i zajmuje 14. pozycję.

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